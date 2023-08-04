Медведь едва не откусил голову американцу прямо возле дома

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В американском штате Пенсильвания мужчина столкнулся с медведем прямо возле своего дома, сообщает WJAC.
Американец спустился в гараж, чтобы наладить водопроводный шланг и натолкнулся на огромного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Голодное животное испугалось и бросилось на мужчину, вцепившись ему в голову.
К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.
В больнице раны американца успешно обработали, его жизни ничего не угрожает.
Местные специалисты по охране природы установили ловушку для дикого зверя, однако, пострадавший заявил, что не хочет, чтобы напавшего на него медведя убивали.
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К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.
Местные специалисты по охране природы установили ловушку для дикого зверя, однако, пострадавший заявил, что не хочет, чтобы напавшего на него медведя убивали.
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Евгения Парфентьева