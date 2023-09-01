Медведь растерзал сторожа в Приморском крае

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Жуткая трагедия произошла под Дальнегорском в Приморском крае. Медведь утащил в лес и загрыз насмерть сторожа лесозаготовительного участка.
Позже неподалеку от места исчезновения человека были обнаружены медвежьи следы. Специалисты охотнадзора смогли увидеть и самого хищника, но он поначалу скрылся. Затем было обнаружено тело сторожа, которого убил и частично обглодал медведь. Представитель местного министерства лесного хозяйства сообщил, что егеря сумели выследить и отстрелить зверя-людоеда. В настоящее время опасности для местных жителей нет.
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Александр Бойцов