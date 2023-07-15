Медведь загрыз девушку около танкодрома в Магадане

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Девушка погибла в результате нападения медведя в районе танкодрома в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Это далеко не первый случай нападения медведей на людей в Магадане. В июне на окраине областного центра медведица несколько дней терроризировала местных жителей. Тогда погибли два человека, еще четверо были госпитализированы. Охотоведы застрелили медведицу, по вине которой погибли люди.
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Александр Бойцов