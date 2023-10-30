Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины

Фото: сайт Кремля
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Об этом Меликов сообщил журналистам.
По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной. Глава Дагестана отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требовали изгнать евреев из республики.
По данным Росавиации, аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Аэропорт будет вновь открыт после проведения тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.
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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требовали изгнать евреев из республики.
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Екатерина Коршунова