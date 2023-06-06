Мэр Новой Каховки заявил о разрушении верхней части Каховской ГЭС при обстреле

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«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия - ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», - рассказал Леонтьев.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мэр Новой Каховки опроверг новость о подрыве Каховской ГЭС.