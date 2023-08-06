Мэр Тбилиси Каладзе сообщил, что оползень уничтожил курорт Шови

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Курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии полностью уничтожил оползень, который сошёл 3 августа.
Об этом журналистам рассказал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе после осмотра места стихийного бедствия.
В зоне бедствия идёт работа по очистке и устранению последствий оползня. На месте работают около 80 единиц техники. Объём грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.
Количество жертв схода оползня в Шови увеличилось до семи. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он посетил место происшествия и резюмировал, что ситуация остаётся очень тяжёлой, под завалами несколько коттеджей. Гарибашвили добавил, что уже удалось эвакуировать 210 человек.
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«Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», —рассказал Каха Каладзе. Его комментарий приводит грузинский новостной портал BM.GE.
Количество жертв схода оползня в Шови увеличилось до семи. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он посетил место происшествия и резюмировал, что ситуация остаётся очень тяжёлой, под завалами несколько коттеджей. Гарибашвили добавил, что уже удалось эвакуировать 210 человек.
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Мария Фирсова