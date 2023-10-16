Мэр Тулуна Карих задержан по подозрению в мошенничестве

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Мэр города Тулуна задержан по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации СМИ, Юрия Кариха заподозрили в аферах с недвижимостью во время переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также подтопленных территорий.
В настоящий момент Карих задержан на 48 часов, однако, уже завтра ему должны избрать меру пресечения.
Отмечается, что ранее Кариха уже допрашивали по этому делу, но тогда он проходил в качестве свидетеля.
Ранее в Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета. Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.
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В настоящий момент Карих задержан на 48 часов, однако, уже завтра ему должны избрать меру пресечения.
Ранее в Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета. Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.
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Евгения Парфентьева