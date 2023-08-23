Мертвая рыба обесточила городок в США

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Жителей города Сэйревилль в штате Нью-Джерси лишились света из-за мертвой рыбы в трансформаторе, сообщили местные службы безопасности в соцсетях.
Рабочие, приехавшие на место происшествия, обнаружили рыбу внутри поврежденного устройства.
По данным Washington Post, из-за этого инцидента в начале августа более двух тысяч горожан остались без электричества.
Впоследствии службы сообщили о восстановлении электроснабжения в Сэйревилле.
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«Как она там оказалась? Мы предполагаем, что рыбу на трансформатор могла уронить птица», — делились догадками сотрудники полиции.
Впоследствии службы сообщили о восстановлении электроснабжения в Сэйревилле.
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Артем Кузьмин