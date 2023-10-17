Мэру Тулуна Кариху и пяти его подчиненным выдвинули обвинения в мошенничестве

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Мэра Тулуна Юрия Карих вместе с его пятью подчиненными выдвинули обвинения в мошенничестве с переселением из аварийного жилья после масштабного наводнения в городе в 2019 году.
Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного Комитета России по Иркутской области Карина Головачева,ее слова передает РИА Новости.
Сейчас Мэра Тулуна задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Кроме того, по словам Головачевой , в списке задержанных оказался бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. Она также добавила, что в среду, 18 октября следствие направится в суд с ходатайством об избрании мэру города меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы продала квартиру на Арбате и отдала 25 миллионов рублей мошенникам. Злоумышленники прикрывались несуществующей на самом деле «программой Эльвиры Набиуллиной по спасению пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«После наводнения в 2019 году мэр города Тулун вместе со своими подчиненными сотрудниками администрации разработали и впоследствии реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению в новое жилье как нуждающихся в переселении», - заявила Головачева.
Кроме того, по словам Головачевой , в списке задержанных оказался бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. Она также добавила, что в среду, 18 октября следствие направится в суд с ходатайством об избрании мэру города меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы продала квартиру на Арбате и отдала 25 миллионов рублей мошенникам. Злоумышленники прикрывались несуществующей на самом деле «программой Эльвиры Набиуллиной по спасению пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак