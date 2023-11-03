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«Мешал спать»: Россиянка убила приемного сына и хотела сымитировать его падение с высоты

В Уфе следователи предъявили обвинение женщине за убийство трехлетнего сына
03 ноября 2023, 14:32
Фото: istock / eranicle

Фото: istock / eranicle

Жительницу Уфы задержали по обвинению в убийстве приемного трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным следствия, она избила ребенка и попыталась сделать вид, что он умер от падения с кровати.


«Поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Сосновской найден мертвым трехлетний мальчик. По первоначальным пояснениям женщины, которая усыновила малыша, ребенок во сне упал со второго яруса кроватки. После проведения судебно-медицинской экспертизы было предварительно установлено, что мальчик скончался в результате травмы, не связанной с падением из кровати», — сообщили в МВД.
Полиция задержала 38-летнюю женщину, сваю вину она признает. По предварительной версии, мать разорилась на малыша из-за его капризов и избила его, вследствие чего мальчик умер. Она хотела скрыть свою причастность к убийству, сказав, что ребенок упал с верхнего яруса кровати, но правоохранительные органы выяснили, что она врет.

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#служба
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Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Шабутдинова
03 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Аяза Шабутдинова, ее цитирует Telegram-канал 360.
Напомним, сегодня стало известно о задержании известного блогера Аяза Шабутдинова. 

По информации SHOT, звезда прилетел в Москву из Вены и направился на свою съемную квартиру, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов. 

«Этот человек долго занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», - прокомментировала ситуацию Мизулина. 

В то же время, помощница блогера опровергла задержание своего начальника. Она заявила, что Шабутдинов действительно приехал в Россию, однако, сейчас он работает и никто его не задерживал. При этом, сам блогер на связь не выходит.

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#задержание
#блогер
#мошенничество
#интернет
#курс
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В петербурженку плеснули кислотой на Замшиной улице
03 ноября 2023, 14:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительницу Санкт-Петербурга облили кислотой на улице, об этом сообщает 78.RU.
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 43-летнюю женщину.

Медики диагностировали у неё ожоги спины, живота, бедер и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. К тому же, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

По словам самой пострадавшей, на улице в неё плеснули кислотой. 

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую женщину, проживающую по соседству с пострадавшей. 

Подробности происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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#ожоги
#медики
#санкт-петербург
#нападение
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Суд вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми
03 ноября 2023, 13:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Никулинский суд Москвы вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми, об этом сообщает «РИА Новости».
Из всех фигурантов этого самый больший срок получил директор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников. Его приговорили к 19,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подельники Мельникова - эмбриолог, репродуктолог, акушер-гинеколог и суррогатные матери получили 4 до 17,5 лет лишения свободы.

Напомним, о торговле детьми центром суррогатного материнства стало известно в 2020 году, когда в съемной квартире в Московской области обнаружили четырех младенцев, один из которых скончался от пневмонии. Новорожденные находились под присмотром няни, а их родители-иностранцы не могли попасть в Россию из-за коронавирусных ограничений.

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#гинеколог
#торговля
#суд
#москва
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Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание
03 ноября 2023, 12:52

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Представитель блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам помощницы, блогер действительно находится в РФ, однако не задержан и продолжает работать. Она заявила, что не понимает, откуда пошла новость о задержании Шабутдинова и обысках. Примечательно, что сам Аяз не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

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#фсб
#женщина
#апартаменты
#блогер
#сотрудники
#рф
#задержание
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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
В Москве ФСБ задержала блогера Аяза Шабутдинова за мошенничество
03 ноября 2023, 12:28

Фото: istock / BrianAJackson

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Информацию сообщает телеканал «360», ссылаясь на собственный источник.
По информации издания, блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы продлил Елене Блиновской и её мужу срок ареста на 21 объект недвижимости в Москве, Ярославской области и Подмосковье. В отношении блогера начата ещё одна налоговая проверка. Об этом сообщает её адвокат Наталия Сальникова из зала суда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Чебоксарах женщина погибла под колесами мусоровоза
03 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам.
Отмечается, что трагедия произошла возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм женщина погибла на месте. На данный момент ее личность устанавливается. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что фельдшер погибла в машине скорой помощи, которая вылетела с трассы под Красноярском. Водитель и 54-летняя пациентка доставлены в Ачинскую районную больницу.

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Гуцериев: Беспорядки в Махачкале — произвол, его участники должны быть наказаны
03 ноября 2023, 12:09

Фото: istock / Кристина Кормилицына

Участники беспорядков в аэропорту в Махачкале устроили произвол, поставив под удар весь Дагестан, а также развитие туристического потенциала региона. Об этом заявил бизнесмен Михаил Гуцериев, пишет РБК.

«Я разделяю эту боль (из-за событий на Ближнем Востоке - прим. ред. ), но не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане. Более того, я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания», — пишет предприниматель .
Гуцериев, который по национальности ингуш, отметил, что Кавказ считается местом единства народа и религий, а об антисемитизме люди могли слышать только из книжек и от туристов. 

Он примел в пример исторических личностей, среди которых много «достойных» горских евреев, оставивших след в истории. Гуцериев рассказал, что во время Великой Отечественной войны в боях принимали участие писатели Хизгил Авшалумов и Михаил Бахшиев, поэты Манувах Дадашев, Борис Гаврилов, Даниил Атнилов,  драматург Юно Семенов и многие другие.

Предприниматель также отметил, что в последнее время в Дагестане начал развиваться туризм, а устроившие беспорядки поставили под удар благополучие региона.

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#туризм
#предприниматель
#развитие
#дагестан
#аэропорт
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Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве
03 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

15-летняя девочка стала жертвой изнасилования иностранцем в Новой Москве. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел в частном доме в деревне Богородское в ТиНАО. Девочка решила сходить в баню, в это время в помещение пробрался иностранный гражданин и изнасиловал ее.

Мать подростка в этот же день сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Спустя всего несколько часов полицейские поймали подозреваемого. Отмечается, что он находился в стране нелегально, за что в отношении него уже составлен административный протокол.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

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#изнасилование
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Следователя по делу о стрельбе в школе Казани Избенко арестовали за растрату
03 ноября 2023, 10:09

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Басманный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ».
Сообщается, что Избенко будет отбывать срок до 12 декабря этого года. В постановлении суда уточняется, что задержанный обвиняется в нескольких эпизодах преступлений по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Дело ​было возбуждено 12 октября, спустя несколько недель следователя задержали.

Напомним, Избенко вел дело о расстреле учеников и учителей гимназии № 175 в Казани, который случился в 2021 году. Ильназ Галявиев зашел в учебное заведение и расстрелял школьников и учителей. В тот день погибли 7 детей и 2 взрослых, ранения получили 23 человека. 

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