«Мешал спать»: Россиянка убила приемного сына и хотела сымитировать его падение с высоты

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Жительницу Уфы задержали по обвинению в убийстве приемного трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным следствия, она избила ребенка и попыталась сделать вид, что он умер от падения с кровати.
«Поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Сосновской найден мертвым трехлетний мальчик. По первоначальным пояснениям женщины, которая усыновила малыша, ребенок во сне упал со второго яруса кроватки. После проведения судебно-медицинской экспертизы было предварительно установлено, что мальчик скончался в результате травмы, не связанной с падением из кровати», — сообщили в МВД.Полиция задержала 38-летнюю женщину, сваю вину она признает. По предварительной версии, мать разорилась на малыша из-за его капризов и избила его, вследствие чего мальчик умер. Она хотела скрыть свою причастность к убийству, сказав, что ребенок упал с верхнего яруса кровати, но правоохранительные органы выяснили, что она врет.
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Алина Юрчак