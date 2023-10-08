Между Финляндией и Эстонией экстренно перекрыли подводный газопровод

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Из-за возможной утечки между Финляндией и Эстонией перекрыли газопровод. Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
Уточняется, что в районе двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор Elering обнаружили резкое падение давления в подводном газопроводе между государствами. Тогда было принято решение перекрыть его.
В настоящее время устанавливаются причины столь резкого падения давления.
Также в финской компании отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
Ранее аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что строить полноценную газовую инфраструктуру в Турции ещё рано.
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В настоящее время устанавливаются причины столь резкого падения давления.
Ранее аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что строить полноценную газовую инфраструктуру в Турции ещё рано.
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Анастасия Чинкова