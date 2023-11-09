Между военными США и Сирии началась перестрелка

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В 420 км от Дамаска, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор в перестрелку вступили бойцы сирийской армии и военнослужащие США.
«Сирия: Полевой источник в Аль-Маядине: происходят столкновения между американскими войсками и СДС (силами демократической Сирии — ред.) к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и её союзниками на оси сопротивления из их контрольных точек к западу от Евфрата», - сообщает Al Mayadeen.
По информации телеканала, военные применяют минометные установки, артиллерию и крупнокалиберные пулеметы.
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Диана Аванесян