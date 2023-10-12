«Мы не остановимся»: в Польше снесли очередной памятник советским солдатам

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За прошедшие 16 месяцев в Польше было уничтожено порядка 40 памятников советским военным. Об этом сообщил директор института национальной памяти страны Кароль Навроцкий.
В четверг, 12 октября, был снесён ещё один памятник в Любнице. Процесс разрушения транслировался по телеканалам польского телевидения. По словам главы районной администрации Анны Грайко, на месте снесённого памятника появится новый, посвящённый памяти жертвам нацизма и коммунизма.
Навроцкий раскритиковал уничтоженный памятник советским воинам, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, этот монумент возвели польские коммунисты в честь тех, кто «убивал и насиловал, уничтожал польское население».
Он отметил, что за 16 месяцев было уничтожено уже 38 памятников. Но в планах у правительства снести все «пропагандистские объекты» во всех населённых пунктах Польши.
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Навроцкий раскритиковал уничтоженный памятник советским воинам, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, этот монумент возвели польские коммунисты в честь тех, кто «убивал и насиловал, уничтожал польское население».
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Анастасия Чинкова