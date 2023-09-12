«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал россиянин с борта падающего самолета

Фото: iStock/bluesky85
Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском.
В распоряжении Telegram-канала Mash Siberia оказалось сообщение, которое мужчина отправил своей девушке с борта Airbus A320.
К счастью, воздушное судно совершило удачную посадку в новосибирском поле. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка, все они остались в живых.
В настоящий момент следствие выясняет, почему пилота пришлось совершить экстренную посадку, подвергнув опасности жизни людей. В настоящий момент основной версией является отказ гидросистемы.
Читайте также:
Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320
«Чудеса на небесах»: Пять российских авиа инцидентов, при которых никто не погиб
Под Волгоградом разбился военный самолëт Су-24
«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал мужчина.
В настоящий момент следствие выясняет, почему пилота пришлось совершить экстренную посадку, подвергнув опасности жизни людей. В настоящий момент основной версией является отказ гидросистемы.
Читайте также:
Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320
«Чудеса на небесах»: Пять российских авиа инцидентов, при которых никто не погиб
Под Волгоградом разбился военный самолëт Су-24
Евгения Парфентьева