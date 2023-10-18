МИД Палестины: удар по больнице останется «пятном на совести человечества»

Фото: iStock/ronib1979
Министерство иностранных дел Палестины заявило, что атака на больницу в секторе Газа оставит неизгладимую печать на совести всего человечества.
«Хладнокровное насилие, совершенное израильскими оккупационными войсками против сотен палестинских граждан, находившихся в больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа, навсегда останется тяжким грехом перед всеми людьми. Мир стал свидетелем ужасов, совершенных над палестинским народом, и мы не можем остаться безучастными к этой ситуации», — подчеркнули они в своем сообщении на странице в социальной сети X.Министерство также призвало Совет Безопасности ООН «осудить этот акт насилия и прекратить бесконтрольное убийство».
Читайте также:
Боррель заявил о необходимости установить виновных в ударе по больнице Газы
Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
Артем Кузьмин