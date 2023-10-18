Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МИД РФ назвал удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

МИД РФ назвал удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

18 октября 2023, 09:03
Фото: istock / Abdallah ElHajj

Фото: istock / Abdallah ElHajj

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Россия расценивает ракетный удар по больнице в Газе как преступление и акт расчеловечивания.
Захарова отметила, что ситуация вокруг конфликта Палестины и Израиля драматически развивается и набирает чудовищные обороты.

«Количество жертв закаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба», — сказала дипломат.

Она также озвучила мнение, что Израиль должен предоставить спутниковые снимки для доказательства невиновности в ударе по медицинскому учреждению.

Напомним, что ночью со вторника на среду, по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа совершен ракетный удар. Министерство здравоохранения Газы заявило о смерти более 500 человек, среди которых большая часть женщины и дети. Кто совершил удар на данный момент предстоит выяснить, но обе стороны конфликта уже перекладывают вину на друг друга. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».

Читайте также:

Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль

Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена

Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе
#россия
#преступление
#дети
#израиль
#самолёты
#радио
#мид
#женщины
#мнение
#ракета
#человек
#мария захарова
#катастрофа
#удар
#рф
Читайте нас в
В Балашихе обнаружили потенциальный дрон-разведчик
18 октября 2023, 09:47

Фото: istock / vadimrysev

Дрон-разведчик нашли на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Балашихе.
Mash пишет, что сотрудники ЧОП «Гром», которые отвечают за безопасность комплекса, обнаружили беспилотник с камерой размером 70 на 70 см в прогулочном парке — примерно в 300 м от главного здания. Маркировки на нём не оказалось. Кинологи не нашли взрывчатых веществ или ВУ. Эвакуация режимного объекта Минобороны не потребовалась.
 
Правоохранители начали проверку.

Ранее российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Сова» изданию РИА Новости.

Читайте также:

Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино

На экс-актера «Театра Луны», бойца ВСУ Канахина возбудили уголовные дела

В Курской области сбито 6 беспилотников
#балашиха
#дрон
#подмосковье
Читайте нас в
У квартиры военкора «Известий» неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньей
18 октября 2023, 09:35

Фото: istock / Abhisekha Sumarjaya

Военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Рисунок был замечен 18 октября, при этом сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.
Как сообщает издание, ранее военкору поступали угрозы и оскорбления с разных украинских номеров. Неизвестные также присылали журналисту его личную информацию и членов его семьи.

Художество заметил электрик, занимающийся ремонтом в подъезде. Он рассказал, что на этаж к Трушнину поднялись молодые люди 17–18 лет. В руках один из них держал трафарет и баллончик.

«Зашли, что-то написали и ушли», – вспоминает очевидец.
Дочь военкора предположила, что злоумышленники, скорее всего, делают это из-за работы Трушнина. Журналист с 2014 года освещает события в Донбассе, а сейчас находится в Израиле. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и принимает меры к задержанию преступника.

Читайте также: 
Удар по больнице в Газе попал на видео

Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

На Сахалине произошло землетрясение

#квартиры
#журналист
#семьи
#меры
#люди
Читайте нас в
По делу многодетной москвички, купившей детей, задержана гражданка Узбекистана
18 октября 2023, 09:34

Фото: iStock/artolympic

Москвичка покупала детей ради соцпособий.
Shot пишет, что правоохранители задержали «суррогатная мать». Ей оказалась  гражданка Узбекистана. Она родила двоих детей, а потом продала их москвичке.
 
Ранее сообщалось, что 47-летняя москвичка одна воспитывает 15 детей. По её словам, большинство из них приёмные, а пятеро — родные. В графе отца стоит прочерк. По данным следствия, никого из детей москвичка сама родить просто не могла. В 2010 году ей удалили матку. После того как этот факт стал известен, женщина заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, но приняла решение это не афишировать.
 
«Суррогатной матерью» оказалась 31-летняя Фируза из Узбекистана. В 2015 году она родила в Москве девочку. Новорождённую отжала москвичке. Спустя год Фируза родила второго ребёнка — мальчика — и опять отдала его женщине. За какую сумму были проданы дети, устанавливается.
 
На обоих детей в загсе представили фальшивые документы и записали матерью москвичку. На данный момент установлено, что кто-то продал женщине мальчика в 2018 году и девочку — в 2019 году. У них тоже оказались подделаны свидетельства. По пятому ребёнку документы проверяются.
 
Семья считалась благополучной. Женщина рассказывала о плюсах усыновления и говорила, что чужих детей не бывает. Открылась афера после того, как в крови 8-летнего ребёнка, оказавшегося в больницу с недомоганием, обнаружили препарат, противопоказанный ему по состоянию здоровья. По словам мальчика, мама регулярно заставляла его пить какое-то лекарство.
 
Женщин задержали. Ещё одна подозреваемая в деле — 44-летняя подельница москвички— руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она тоже воспитывает 15 детей.

Читайте также:

В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми

В ОАЭ няня украла деньги, которые россиянка откладывала с 16 лет на квартиру

В Подмосковье пенсионерки продавали героин
#мать
#семья
#дети
Читайте нас в
В Таиланде погиб 25-летний россиянин
18 октября 2023, 09:01

Фото: iStock/HJBC

Мужчина упал с крыши 7-этажного здания.
Shot пишет, что ЧП случилось ночью в районе Катху, неподалёку от Пхукета. Около 5 часов утра мужчина вышел из квартиры на пятом этаже, поднялся на крышу и упал с неё.
 
Его тело с проломленным черепом, сломанными левой рукой и правым бедром обнаружили на парковке возле здания.
 
Полиция и посольство РФ выясняют, что именно произошло с парнем, находился ли кто-то с ним перед падением. Предварительно, на его теле нет признаков насильственной смерти.

Ранее в Москве артист цирка Василий Шанин выпал из окна 16 октября. О смерти 33-летнего артиста Василия Шанина сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).

Циркач работал с лошадьми. Василий Шанин покинул «Росгосцирк» в феврале 2023 года.

Читайте также:

В Москве погиб 33-летний циркач Шанин

В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных

В Мытищах упавший профиль убил сварщика
#таиланд
#чп
#полиция
Читайте нас в
В Хабаровском крае ребёнка оставили одного дома, он погиб в пожаре
18 октября 2023, 08:57

Фото: iStock/kieferpix

4-летний ребёнок погиб во время пожара в частном доме под Хабаровском.
Пожар возник в деревянном доме в Хабаровском крае. Пламя унесло жизнь 4-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Пожар случился вечером 17 октября на улице Николаева в поселке Заветы Ильича. По предварительной версии, из-за неосторожного обращения с открытым огнем. В этот момент ребёнок находился в доме один, без взрослых. Он скончался от отравления угарным газом.
 
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком

Читайте также:

Два российских туриста погибли в Приморье на границе с Китаем

В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке

Мужчина, по которому проехались два авто с мигалкой на Новом Арбате, скончался
#пожар
#пожарные
#дети
Читайте нас в
Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море
Минобороны Швеции заявило о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
18 октября 2023, 07:43

Фото: istock / iv-serg

Телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией поврежден. Об этом заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит агентство Рейтер.

«Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией», — заявил Болин.
Министр обороны также сообщил, что сейчас специалисты работают над выяснением причины повреждения. На сегодняшний день сложно оценить почему произошло повреждение, но известно, что кабель разорван не полностью.

Отмечается, что кабель был поврежден почти одновременно с газопроводом Balticconnector из Эстонии в Финляндию. 8 октября подводный газопровод между странами  Balticconnector перекрыли из-за утечки газа. Спустя время президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение появилось из-за внешнего воздействия.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Финляндии и Эстонии в связи с проводимым ими расследованием инцидента, связанного с повреждением газопровода в Балтийском море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Удар по больнице в Газе попал на видео

Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

На Сахалине произошло землетрясение
#газопровод
#президент
#специалисты
#министр
Читайте нас в
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2
18 октября 2023, 05:50

Фото: istockphoto/Petrovich9

Согласно данным сейсмологов из островного филиала Единой Геофизической службы РАН, на Сахалине было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 в среду, передает РИА Новости.
Событие произошло 18 октября в 11:25 по местному времени (03:25 мск). Эпицентр находился в 10 километрах северо-восточнее села Пионеры в Холмском районе, а очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров под землей.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, жители сёл Чехов, Костромское, Пионеры и Садовники в Холмском районе могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.

Читайте также:

AP: Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

Сильное землетрясение произошло в Афганистане, есть погибшие

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи
#чехов
#жители
#землетрясение
#землетрясения
Читайте нас в
В Красноярском крае на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих
СК: В Красноярском крае на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих
18 октября 2023, 05:49

Фото: iStock/simpson33

В городе Канск Красноярского края в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
«В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих», — говорится в публикации.

По версии следствия, во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска три пьяных молодых человека грубо ругались на тротуаре, после чего зашли в собор. Там 20-летний молодой человек прошел на солею, кричал, танцевал, угрожая при этом насилием прихожанам. Свои действия при этом нарушитель снимал на телефон.

В настоящее время подозреваемый задержан, вопрос об избрании меры пресечения решается.

Читайте также:

На Сахалине произошло землетрясение

Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
#дело
#уголовное дело
#человек
#меры
Читайте нас в
Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе
«Фонтанка»: Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе
18 октября 2023, 05:12

Фото: iStock/Vladimir

В Санкт-Петербурге после ДТП попала в больницу беременная женщина. Об этом пишет «Фонтанка».
Уточняется, что 38-летняя женщина на Большом Сампсониевском проспекте не успела затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и совершила наезд на беременную женщину. Пострадавшая получила повреждение позвоночника и закрытую травму живота.

Прибывшие на место происшествия медики направили пострадавшую в шоковую реанимацию, в настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.

Читайте также:

В Щелкове сотрудница УК сбила женщину, уезжая от недовольных жильцов

Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
#женщина
#медики
#происшествия
#дтп
Читайте нас в
Достижения.рф