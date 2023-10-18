МИД РФ назвал удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Россия расценивает ракетный удар по больнице в Газе как преступление и акт расчеловечивания.
Захарова отметила, что ситуация вокруг конфликта Палестины и Израиля драматически развивается и набирает чудовищные обороты.
Она также озвучила мнение, что Израиль должен предоставить спутниковые снимки для доказательства невиновности в ударе по медицинскому учреждению.
Напомним, что ночью со вторника на среду, по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа совершен ракетный удар. Министерство здравоохранения Газы заявило о смерти более 500 человек, среди которых большая часть женщины и дети. Кто совершил удар на данный момент предстоит выяснить, но обе стороны конфликта уже перекладывают вину на друг друга. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».
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«Количество жертв закаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба», — сказала дипломат.
Напомним, что ночью со вторника на среду, по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа совершен ракетный удар. Министерство здравоохранения Газы заявило о смерти более 500 человек, среди которых большая часть женщины и дети. Кто совершил удар на данный момент предстоит выяснить, но обе стороны конфликта уже перекладывают вину на друг друга. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».
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Алина Юрчак