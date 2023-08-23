МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-29 был поднят для сопровождения приближающегося к российской границе норвежского боевого самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для пресечения попытки пересечь государственные границы РФ, был поднят в воздух истребитель. Экипаж российского боевого самолета идентифицировал воздушную цель и сообщил, что к границам приближается норвежский «Посейдон». После приближения российского экипажа к объекту, «Посейдон» выполнил разворот.
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