МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Жительница посёлка Нахабино Фаина Рязанова, на которую во время тренировки напал мужчина, поделилась с журналистами подробностями ЧП. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что агрессивному мужчине не понравились шорты, в которых девушка совершала утреннюю пробежку. Поэтому он ударил её кулаком в лицо.