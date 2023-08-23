Мигрант, напавший на девушку в Нахабино: «Я спас её от греха»

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Мужчина, который ударил девушку в Подмосковье заявил, что «спасал её от греха». Об этом он рассказал во время допроса.
Минувшим утром, 20-летний мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку в Нахабино.
В какой-то момент, мужчина схватил ее за руку и ударил по лицу, после того, как девушка вырвалась он стал ее преследовать. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице около года назад. На допросе мигрант заявил, что причиной его поступка стало то, что на девушке были короткие шорты.
Мигрант уверен, что сделал доброе дело и настаивает на том, что «спас её от греха».
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В какой-то момент, мужчина схватил ее за руку и ударил по лицу, после того, как девушка вырвалась он стал ее преследовать. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице около года назад. На допросе мигрант заявил, что причиной его поступка стало то, что на девушке были короткие шорты.
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Анастасия Крестьянова