Мигрант, напавший на жительницу Нахабино из-за коротких шорт, ранее лечился в психбольнице

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20-летний мигрант год назад проходил лечение в психиатрической больнице.
Shot пишет, что мужчина слышал голоса в голове. А сегодня его смутили короткие шорты девушки, которая вышла на пробежку в Нахабино.
Внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил её по лицу. Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного преследователя попытался вразумить прохожий, но он не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
Полиция задержала нападавшего. Возбуждено дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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Внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил её по лицу. Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного преследователя попытался вразумить прохожий, но он не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
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Мария Фирсова