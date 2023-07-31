Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме

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Иракские мигранты провели очередную акцию с сожжением Корана у посольства Швеции в Стокгольме, об этом сообщает газета Aftonbladet.
В понедельник у здания щведского Риксдага Салван Момика и Салван Наджем сожгли Коран, пишет издание. Отмечается, что прежде, чем поджечь книгу, участники акции пинали ее между собой.
Напомним, ранее аналогичная акция прошла в Стокгольме 28 июня. Ее организовал 37-летний Салван Момика, сбежавший из Ирана. Он сжег священную книгу в первый день одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама. Журналистам организатор акции заявил, что сделал это в поддержку демократии и свободы слова.
После этого в Багдаде десятки иракцев пошли штурмом на посольство Швеции. К акции протеста народ призвал один из влиятельных иракских политиков.
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Напомним, ранее аналогичная акция прошла в Стокгольме 28 июня. Ее организовал 37-летний Салван Момика, сбежавший из Ирана. Он сжег священную книгу в первый день одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама. Журналистам организатор акции заявил, что сделал это в поддержку демократии и свободы слова.
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Евгения Парфентьева