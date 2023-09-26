Мигранты из Средней Азии получили огнестрельные ранения во время конфликта в Красногорске

Фото: Istockphoto / blinow61
В ходе ссоры один из мужчин взял ружьё и несколько раз выстрелил в оппонентов. После этого он скрылся на своём автомобиле с места преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого ищут. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств ЧП.
Читайте также:
В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек
В Химках пьяный мужчина поджёг флаг России и попал в полицию
Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто