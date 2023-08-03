Мигранты забросали петардами польских пограничников

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Мигранты, пытавшиеся пересечь границу с Польшей, забросали пограничников петардами, сообщила погранстража Польши на своем официальном сайте.
«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Ранее ВС Польши заявили, что перебросят тысячную армию к белорусским границам. По их заявлению, целью этого «учебного» передвижения войск является «демонстрация воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе».
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Евгения Парфентьева