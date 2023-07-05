Милашина и Немов прилетели в Москву

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В Москве приземлился спецрейс из Беслана, перевозящий избитых ранее в Чечне журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил в своем Телеграм-канале.
«Сели в Москве», — говорится в публикации, к которой Венедиктов* прикрепил фото Милашиной.
По информации издания «Газета.ru», самолет с Милашиной и Немовым приземлился в московском аэропорту Внуково.
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*признан в России иноагентом
Диана Аванесян