Миллиардер Игорь Редькин едва не утонул при переправе через реку на Камчатке

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Компания из семерых мужчин пыталась переправиться через реку Паужетку на Камчатке на двух машинах: грузовике «Урал» и внедорожнике «Ленд Крузер». Однако течение развернула автомобили и люди оказались в западне в дрейфующих машинах.
Игорь Редькин не впервые становится участником экстремальных событий. В 2021 году он случайно застрелил знакомого на охоте, приняв того за медведя. Тогда экс-депутат отделался штрафом и временным ограничением свободы.
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