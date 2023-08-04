Минэкологии не нашло превышения концентрации загрязняющих веществ из-за пожара в Яхроме

Фото: Минэкологии МО
Превышения концентрации загрязняющих веществ из-за пожара на складе в Яхроме не фиксируется. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Таковы данные с ближайшего поста контроля качества атмосферного воздуха, расположенного в 1,5 км от места ЧП», – отметили в министерстве.Ране «Радио 1» сообщало, что пожар охватил склад с резиной и пластиком. Наблюдается сильное задымление. В экстренных службах ТАСС рассказали об угрозе соседнему складу. Рядом со складами расположен автоцентр «Лада». Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 2,5 тыс кв м.
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