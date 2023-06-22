Минимум 31 человек погиб из-за взрыва в ресторане в Китае

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В городе Иньчуань в ресторане произошёл взрыв, погибли более 30 человек, ещё 7 человек получили ранения
В ресторане, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе на севере Китая произошёл взрыв, в результате которого погиб минимум 31 человек, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на агентство Синьхуа.
Уточняется, что происшествие произошло в ресторане в городе Иньчуань, 21 июня, в 15:40 по московскому времени. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Уточняется, что происшествие произошло в ресторане в городе Иньчуань, 21 июня, в 15:40 по московскому времени. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная