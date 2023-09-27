Минимум 68 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе

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«Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — отмечается в заявлении Степаняна.В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом: «Министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — пишет 24News со ссылкой на заявление ведомства.
Большое количество людей, скопившихся на АЗС, было обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.
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