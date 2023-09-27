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Минимум 68 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе

27 сентября 2023, 00:04
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ереванский информационный портал 24News cо ссылкой на омбудсмена непризнанной республики Гегама Степаняна.
«Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — отмечается в заявлении Степаняна.

В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом: «Министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — пишет 24News со ссылкой на заявление ведомства.


Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшествия.

Большое количество людей, скопившихся на АЗС, было обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.

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#взрыв
#погибшие
#пострадавшие
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Тюменский детский сад, в котором погиб ребенок, выплатит семье девочки 4,5 млн
26 сентября 2023, 23:46

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В городе Тобольск Тюменской области детский сад, где погиб двухлетний ребенок, выплатит родителям девочки 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Уточняется, что тело несовершеннолетней было найдено на игровой площадке детского учреждения в сентябре прошлого года.

«Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей», — проинформировали в прокуратуре Тюменской области.

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#суд
#инцидент
#компенсации
#детский сад
#девочка
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«Страна.ua»: В центре Херсона прогремели взрывы
26 сентября 2023, 23:32

Фото: iStock/RamonCast

В центре города Херсон, подконтрольного Киеву, раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в центре Херсона», — говорится в публикации.

Отмечается, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

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#взрыв
#украина
#херсонская область
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В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста
26 сентября 2023, 22:47

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции «Удельная» произошло частичное обрушение моста. Об этом пишет Gazeta.SPb.
Отмечается, что частичное обрушение конструкции железнодорожного моста произошло 25 сентября вечером. Обломки моста упали на пути и задели провода, в результате чего движение поездов было временно остановлено. При инциденте никто не пострадал. 

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#движение
#инцидент
#мост
#железная дорога
#санкт-петербург
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СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин
26 сентября 2023, 22:31

Фото: istock / naffarts

В подмосковном городе Красногорск произошла массовая драка между уроженцами Узбекистана и Таджикистана. Инцидент закончился стрельбой и реанимацией для троих мужчин. В результате потасовки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации следствия, один из мужчин взял ружье и несколько раз выстрелил в своих противников, после чего скрылся с места преступления. 25 сентября в реанимацию попали трое мужчин с огнестрельными ранениями. Состояние пострадавших оценивается как критическое. 

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника. 

Ранее в селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#инцидент
#сотрудники
#ружье
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Работники Мособлпожспаса помогли пассажирам врезавшейся в столб маршрутки
26 сентября 2023, 22:21

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками Ногинского спасательного центра МЧС помогли 13 пострадавшим в ДТП у посёлка Зелёный Богородского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного спасательного ведомства.
На федеральной трассе М-7 «Волга» водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб освещения, который от удара упал.
 
На место ДТП оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели отключили аккумулятор повреждённого микроавтобуса, чтобы тот не загорелся, и помогли донести пострадавших до машины скорой помощи. 
 
В маршрутке находились 20 человек, в том числе двое детей. По последним данным, в аварии пострадали 12 взрослых и девятилетний ребёнок. В больницы Балашихи, Ногинска и Электростали доставили 11 пациентов.

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#московская область
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Стало известно количество жертв от взрыва в Нагорном Карабахе
Минздрав Армении: В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек
26 сентября 2023, 21:01

Фото: istock / Soumen Hazra

Министерство здравоохранения Армении заявило о гибели как минимум 125 человек от взрыва хранилища с бензином возле дороги в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава минздрава Анаит Аванесян. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявила она.
Аванесян заявила, что останки доставили в подразделение центра судебной медицины, где их будут идентифицировать. Глава Минздрава добавила, что после уточнений армянская сторона сообщит подробную информацию. 

Ранее сообщалось, что  более 200 человек пострадали при взрыве бензина. Медики оценивали состояния многих из них как тяжелое. 

Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября, на заправке люди хотели заправиться, чтобы уехать в Армению. 

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#взрыв
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#медики
#люди
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Байден вновь споткнулся при спуске по трапу
WXYZ-TV Detroit: Байден споткнулся при спуске по трапу своего самолёта
26 сентября 2023, 20:45

Фото: iStock/thomaslenne

Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолёта в Детройте. Трансляцию прибытия президента в город вёл телеканал WXYZ-TV Detroit.
На опубликованных местным телеканалом кадрах видно, что американский президент, спускаясь по трапу из самолёта, споткнулся, но вовремя удержался на ногах и смог продолжить путь.

Напомним, что это уже не первый такой случай. РИА Новости привело ряд подобных инцидентов. В этом году Байден спотыкался уже несколько раз. Первый раз – в феврале, когда он споткнулся и упал вперёд во время посадки самолёта в аэропорту столицы Польши, в Варшаве. Вторая ситуация произошла в марте текущего года, когда Байден также споткнулся на трапе, только уже во время подъёма по нему. Это случилось на авиабазе в штате Алабама.

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#джозеф байден
#самолет
#аэропорт
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
26 сентября 2023, 17:22

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 52-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске.

Росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили подозрительного мужчину для проверки его документов и обнаружили, что за совершённую кражу он находится в федеральном розыске.

Специалисты доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 

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#проверки
#специалисты
#сотрудники
#росгвардия
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В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада
26 сентября 2023, 15:42

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно сообщению, ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.

Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.

По данному факту проводится соответствующая проверка.

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#ребёнок
#чп
#мальчик
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