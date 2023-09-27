Минимум 68 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе

Министерство здравоохранения Армении заявило о гибели как минимум 125 человек от взрыва хранилища с бензином возле дороги в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава минздрава Анаит Аванесян. Ее слова приводит ТАСС.