Минимум четыре человека пострадали при взрыве газа в Канске

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При взрыве газа в многоквартирном доме в городе Канск Красноярского края пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает Telegram-канал SHOT.
Спасательные службы и скорая помощь уже прибыли на место происшествия. Четверых пострадавших госпитализировали, информация о других разрушениях и жертвах уточняется.
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