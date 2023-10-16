Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя

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Неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается.
По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.
Брюссельские медиа просят людей не выходить на улицу.
Ранее неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей. Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.
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По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.
Ранее неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей. Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.
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Евгения Парфентьева