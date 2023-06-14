Минимум три человека пострадали при пожаре на Новочрекасской ГРЭС

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«У них ожоги разной степени», — говорится в материале.
По предварительным данным причиной пожара стало нарушение технологического процесса в шестом блоке ГРЭС.
Отмечается, что площадь возгорания увеличилась до 200 квадратов. Огонь перекинулся на кровлю пятого энергоблока. На месте происшествия работают 46 человек и 15 единиц техники.
Напомним, что о возгорании на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области стало известно около 14:30 в среду, 14 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве.