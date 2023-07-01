Министерство юстиции Франции рассказало об участвующих в беспорядках

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Глава Минюста Франции сообщил, что около 30% задержанных в беспорядках во Франции составили подростки
Глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что около 30 процентов из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков — подростки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Ранее Дюпон-Моретти сообщал, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках во Франции, грозит несколько лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.
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Ранее Дюпон-Моретти сообщал, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках во Франции, грозит несколько лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
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Екатерина Коршунова