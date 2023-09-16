Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах

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В ночь на 16 сентября беспилотники пытались атаковать объекты на территории России. Два дрона ликвидировали средствами противовоздушной обороны над Калужской и Тверской областями.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.Читайте также:
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Екатерина Шмакова