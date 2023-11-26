Минобороны: Ещё девять беспилотников сбиты над Центральной Россией

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Российские средства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Такие актуальные данные привело Минобороны России.
Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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