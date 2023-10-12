Минобороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли из сектора Газа 7 октября

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в субботу 7 октября на территорию страны проникли тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС. Об этом он рассказал в ходе брифинга с коллегами из стран НАТО.
«В субботу в семь утра ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — сказал Галант.
По его словам, Израиль будет уничтожать ХАМАС до последнего бойца, однако предупредил, что данная война будет долгой.
Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил информацию о том, боевики палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали израильских младенцев в кибуце при вторжении в Израиль.
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