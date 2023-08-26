Минобороны: Киев снова попытался атаковать Москву и Подмосковье с помощью беспилотника

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Около 3 часов утра 26 августа Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА в итоге был уничтожен дежурными средствами ПВО над Истринским районом Московской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве беспилотнике. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево сейчас закрыты как на вылет, так и на приём самолётов в соответствии с планом «Ковёр». По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены, сообщает РИА Новости.
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Артем Путинцев