Минобороны: Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник

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Киевский режим вновь пытался атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника. В итоге БПЛА был уничтожен средствами дежурных ПВО в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
«5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в российском военном ведомстве.Ранее в Минобороны сообщали, что утром во вторник, 5 сентября, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Истринского района Московской области.
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Артем Путинцев