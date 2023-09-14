Минобороны: Над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

Ливийский город Дерна в провинции Киренаика объявлен зоной бедствия, власти уже запросили международную помощь в ликвидации последствий обрушившегося на него наводнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее представитель парламента Ливии сообщил, что в Дерне погибло как минимум семь тысяч человек, а четверть города просто смыло с лица Земли.



