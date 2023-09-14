Минобороны: Над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

Киевский режим вновь попытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позже губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что украинские дроны уничтожили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом Брянской области.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, и ещë один — над Белгородской.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
UPD. Минобороны РФ сообщает, что за ночь над территорией Брянской области сбиты в общей сложности четыре украинских беспилотных летательных аппарата
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Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, и ещë один — над Белгородской.
UPD. Минобороны РФ сообщает, что за ночь над территорией Брянской области сбиты в общей сложности четыре украинских беспилотных летательных аппарата
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Артем Путинцев