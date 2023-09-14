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Минобороны: Над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

14 сентября 2023, 00:33

Киевский режим вновь попытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позже губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что украинские дроны уничтожили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, и ещë один — над Белгородской.


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

UPD. Минобороны РФ сообщает, что за ночь над территорией Брянской области сбиты в общей сложности четыре украинских беспилотных летательных аппарата

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#бпла
#всу
#минобороны рф
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«Зеркало недели»: В Херсоне произошли взрывы
14 сентября 2023, 01:30

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают об очередных взрывах», — пишет украинское издание.

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#сво
#взрывы
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Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА
13 сентября 2023, 23:30

В Минобороны РФ подтвердили, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники над Белгородской и Брянской областями.
«Около 21.30 мск пресечена попытка Украины атаковать БПЛА самолетного типа  — дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Около 22.00 мск сбиты 2 беспилотника и над территорией Брянской области», — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаки в Унечском районе (Брянская область), а также над селом Тулянка в Валуйском городском округе (Белгородская область). Разрушений и жертв нет, на месте работают экстренные службы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


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#бпла
#пво
#брянская область
#белгород
#минобороны рф
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Город Дерна в Ливии объявлен зоной бедствия после разрушительного наводнения
13 сентября 2023, 23:29

Ливийский город Дерна в провинции Киренаика объявлен зоной бедствия, власти уже запросили международную помощь в ликвидации последствий обрушившегося на него наводнения. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее представитель парламента Ливии сообщил, что в Дерне погибло как минимум семь тысяч человек, а четверть города просто смыло с лица Земли.



Городские морги уже переполнены. По подсчетам чиновников местной администрации, пропавшими без вести числятся уже более десяти тысяч горожан. На улицах Дерны до сих пор остаются тысячи трупов, обломки зданий и мусор. Всё это попросту некому разбирать. Власти ожидают, что количество жертв стихии будет только увеличиваться.

В результате циклона «Даниэль» под водой оказались крупные города на побережье Ливии, а также десятки деревень и поселков. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

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#наводнение
#гибель
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Эстонская полиция задержала бизнесменов, обвиняемых в нарушении антироссийских санкций
Эстонский прокурор Соомаа: задержанные бизнесмены могли сотрудничать с Россией
13 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Racide

Эстонская полиция задержала в столице предпринимателей, которые подозреваются в игнорировании и нарушении санкций ЕС против России. Об этом порталу Delfi сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа.
По предварительным данным, предприниматели продолжали вести на территории Эстонии бизнес, связанный с российскими компаниями. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, поскольку нарушение санкций является уголовным преступлением.

Если информация о запрещённой деятельности предпринимателей подтвердится, им может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф.

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#эстония
#предприниматели
#россия
#санкции
#бизнес
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В Москве уборщица «вычистила» из квартиры адвоката 8 миллионов рублей
Уборщица в Москве обворовала квартиру клиента, украв имущество на 8 миллионов рублей
13 сентября 2023, 20:40

Фото: iStock/Choreograph

Уборщица в Москве обворовала квартиру клиента, украв имущество на 8 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
Ловкий клинер пришла убираться в квартиру столичного адвоката Максима Шабала. 

30 августа он решил проверить, как поживают его сбережения, размером в 538 тысяч рублей. Проверив «тайник», Шабал обомлел. Денег на месте не было.

Тогда он решил проверить все ценное, что было в квартире. Адвокат обнаружил пропажу часов Cartier, Audemars и Roles. Их общая цена составляет примерно 7,8 миллиона рублей.

Искать виновника пропажи долго не пришлось. На протяжении последних месяцев в квартире прибиралась 50-летняя клинер. 

Женщину задержали. Уборщица не стала оправдываться и честно призналась, что действительно потихоньку выносила ценности из богатой квартиры адвоката.

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В Бельгии подожгли четыре школы из-за введения предмета о сексе

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#вор
#москва
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В Бельгии подожгли четыре школы из-за введения предмета о сексе
SudInfo: Протестующие подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
13 сентября 2023, 20:25

Фото: iStock/PamWalker68

Полиция Бельгии расследует четыре поджога школ после введения предмета о сексе и сексуальной ориентации, сообщает SudInfo.
Поджоги произошли в бельгийском городе Шарлеруа.

Неизвестные также оставили на местах поджога надпись «Нет Evras» - аббревиатура, означающая название нового предмета «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Новый предмет стал обязательным для детей в возрасте 11-12 и 15-16 лет. Предполагается освоение двухчасового курса, на котором подросткам объяснят основные аспекты мужской и женской сексуальности, гендеров и насилия.

Однако, противник этой инициативы заявляют, что детям будут пропагандировать смену пола и сексуальной ориентации.

В правоохранительных органах заявили, что неудачливые поджигатели будут найдены и наказаны.

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#образование
#школа
#секс
#поджог
#полиция
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Акула в Египте отгрызла туристке руку
Акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб
13 сентября 2023, 20:14

Фото: iStock/RamonCarretero

Четырёхметровая акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, девушка и парень плавали в зоне буйков на приотельном пляже. В определенный момент неподалеку от туристов показалась рыба, однако, молодые люди решили, что это небольшой тунец, и не стали предпринимать никаких действий. 

К несчастью, тунцом оказалась четырехметровая акула, которая напала на девушку и, по предварительной информации, оторвала ей руку. Очевидцы событий сообщают, что когда девушку несли к скорой помощи, на месте одной из ее конечностей свисали окровавленные ошметки. 

Спасатели пытались поймать кровожадную акулу гарпуном, однако, рыбе удалось уйти.

В настоящий момент опасный пляж закрыт, пострадавшая находится в больнице.

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#нападение
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Пираньи загрызли свалившегося в реку бразильца
DM: В Бразилии пираньи съели упавшего в реку мужчину
13 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/cookelma

В Бразилии пираньи загрызли мужчину, который свалился с лодки в реку, сообщает Daily Mirror.
По информации СМИ, лодка 38-летнего бразильца столкнулась с другим небольшим судном, тогда мужчина не удержался, упал в реку и исчез под водой. Его труп, покрытый многочисленными укусами, выловили на следующее утро.

Еще один человек, выпавший из лодки в результате столкновения, считается пропавшим без вести. Спасательная бригада продолжает его поиски. 

Отмечается, что всего на обеих лодках находились пять человек.

ВМС Бразилии начали расследование по факту гибели одного мужчины и бесследной пропажи второго.

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#смерть
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На Кубани осудят водителя грузовика без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими
13 сентября 2023, 19:10

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель грузовика, который управлял грузовиком без прав, и по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации СК, 4 июня обвиняемый устроил ДТП, в котором погибли 47-летний водитель, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница. 18-летний сын водитель легкового авто, в которое влетел грузовик, получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью.

Водитель грузовика лишился прав за два года до этой трагедии не имел права управлять транспортным средством. 

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, лишенным права управления транспортным средством.

Обвиняемый полностью признался в содеянном.

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