Минобороны: Над Калужской области уничтожили украинский БПЛА

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Во вторник ночью, 5 сентября, была пресечена попытка Украины совершить теракт с помощью беспилотника на территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью.
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Диана Аванесян