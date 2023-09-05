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Минобороны: Над Калужской области уничтожили украинский БПЛА

05 сентября 2023, 04:19
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Во вторник ночью, 5 сентября, была пресечена попытка Украины совершить теракт с помощью беспилотника на территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью.

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#уголовное аппарат
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#россия
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В московских аэропортах задержали 14 рейсов
05 сентября 2023, 03:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» на вылет и прилет задерживают 14 рейсов, еще пять рейсов отменены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Яндекс. Расписание».
По информации на 3:20 5 сентября в аэропорту «Внуково» семь рейсов задержаны, еще четыре отменены.

Пять рейсов задержаны и один отменен в «Домодедово», еще два задержаны в «Шереметьево».

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#домодедово
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#уголовное
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В Домодедово объявлен план «Ковёр»
Mash: В Домодедово объявлен план «Ковёр»
05 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/Aleksei Mitrushkin

В Москве план «Ковёр» объявили в аэропорту Внуково. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, еще несколько рейсов задержаны в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.

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В Красноярске возбудили уголовное дело после побега ребенка из детского сада
05 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/oleghz

В Красноярске из детского сада сбежал пятилетний мальчик, который был обнаружен позже в двух километрах от учреждения. Об этом региональная прокуратура сообщила в своем Телеграм-канале.
Инцидент случился 7 августа в детском саду №15. Мальчик сбежал, воспользовавшись моментом, когда воспитатель отвлеклась. Добежав до калитки, он позвонил в домофон, и охранник открыл ему, подумав, что выходит кто-то из родителей. Побег ребенка попал на записи камер видеонаблюдения.

Беглец около часа бродил по улицам один, пока его на проезжей части его не заметила случайная прохожая. Она и передала мальчика в полицию.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#мальчик
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#красноярский край
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Ущерб от пожаров в Европе оценили
Bloomberg: ущерб от лесных пожаров в Европе составил 4,43 миллиарда долларов
05 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/Distortion Media

В текущем году лесные пожары нанесли европейским странам экономический ущерб в размере примерно 4,43 миллиарда долларов, включая расходы на тушение пожаров и восстановление территории. Эти данные предоставлены профильной организацией Distrelec и опубликованы в Bloomberg.
Самые разрушительные последствия от природных катастроф наблюдались в Греции, где лесные пожары, охватившие страну в текущем году, стали самыми разрушительными за последние 16 лет. За восемь месяцев этого года было утрачено 160 тысяч гектаров земли, а общий ущерб оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Испания следует за Грецией по объему ущерба. В этой стране было уничтожено около 84 тысяч гектаров земли, и стоимость повреждений составила 941 миллион долларов. Также лесные пожары сильно повредили Италию и Португалию, причем ситуация обострилась из-за изменения климата.

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Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки
BFM.RU: Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки
05 сентября 2023, 00:55

Фото: iStock/seb_ra

Бывшие топ-менеджеры концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Ирина Восторгина и Михаил Школьник получили условные сроки по делу о растрате 90 млн. руб. на создание курганских БМП. Судья Анна Майорова 4 сентября огласила приговор в Мещанском суде Москвы 4 сентября, пишет BFM.RU.
«Признать Школьника и Восторгину виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 160 УК РФ и назначить Школьнику наказание на срок 4 года лишения свободы условно, а Восторгиной — в виде 3,5 лет лишения свободы условно», — говориться в решении суда.

Осужденным также назначили штрафы. Бывший заместитель генерального директора КТЗ Школьник выплатит 400 тыс. руб, а экс-руководитель казначейства концерна Восторгина — 350 тыс. руб.

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#ук
#наказание
#штрафы
#рф
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В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек
ABC: в Техасе машина въехала в ресторан, пострадали по меньшей мере 23 человека
05 сентября 2023, 00:35

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

По меньшей мере 23 человека получили различные травмы после того, как автомобиль врезался в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на информацию местной полиции.
Инцидент произошел в городе Розенберг в понедельник. Фотографии, опубликованные телеканалом, показывают, что автомобиль полностью въехал внутрь здания ресторана, вызвав значительные разрушения. Полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы выяснить, были ли у водителя преступные мотивы или нет.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, в то время как виновник происшествия остался без серьезных повреждений.

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В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.
04 сентября 2023, 23:42

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве правоохранители задержали 15 человек, которые представлялись риелторами и обвинили 18 жителей столицы более чем на 700 тысяч рублей. Об этом пишет «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — цитирует агентство слова собеседницы.

Она добавила, что задержанные переносили даты показа квартир и отказывали, когда потерпевшие хотели вернуть свои деньги.

Во время обысков полицейские изъяли документы, компьютеры и оргтехнику. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

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#мошенничество
#документы
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#москва
#риелтор
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В Петербурге суд вынес приговор иностранцам за вымогательства и похищения туристов
04 сентября 2023, 23:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор шестерым гражданам КНР за похищение соотечественников и вымогание у них денег. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Китайцев признали виновными по ст. 126 (Похищение человека) и ст. 163  (Вымогательство) УК РФ. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Следствие установило, что Лю Дзюнь в период с 1 июня по 14 августа 2020 года создал ОПГ с целью получения прибыли. Он также привлек туда других фигурантов — У Цзяхуэя, Чжана Юэ, Фэна Сяочуна, Чжэна Юнсяна и Чжана Шаофэна. Преступники применяли физическое насилие и похищали соотечественников, после чего избивали их под предлогом возращения вымышленного "долга". Так они смогли получить от потерпевших более трех миллионов рублей.

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Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве
04 сентября 2023, 22:06

Фото: iStock/Distortion Media

У Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения, сообщает МЧС России.
На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Москвач», мощное пламя бушует сзади Ленинградского вокзала. 
По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусора. Далее пламя перекинулось на складские помещения. 

В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате возгорания никто не пострадал. 

Утром 4 сентября в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

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