Минобороны: Над Курской областью перехвачено два украинских беспилотника

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Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над территорией Курской области. Об этом сообщило 1 ноября Минобороны России.
Также в военном ведомстве уточнили, что эта попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена около 23:30 мск.
Ранее во вторник, 31 октября, Минобороны сообщило о том, что украинский БПЛА самолётного типа был сбит над Белгородской областью.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее во вторник, 31 октября, Минобороны сообщило о том, что украинский БПЛА самолётного типа был сбит над Белгородской областью.
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Артем Путинцев