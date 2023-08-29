Минобороны: Над Тульской областью сбиты два украинских беспилотника

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Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Тульской области утром 29 августа, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», — рассказали в российском военном ведомстве.Накануне в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки ВС Украины совершить террористическую атаку по российским объектам. Силами ПВО был ликвидирован украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.
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