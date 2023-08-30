Минобороны подтвердило атаки украинских беспилотников в ночь на 30 августа

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Ночью была пресечена новая попытка Киева атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью беспилотников «самолётного типа», сообщило Минобороны РФ.
«Дежурные средства ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Брянской области, еще один уничтожили над территорией Орловской области», — пояснили в российском военном ведомстве.Ранее жители Брянска сообщили о прозвучавших над городом взрывах. По информации Telegram-канала Mash на тот момент, два украинских дрона пытались атаковать нефтебазу «Дружба», однако их сбили примерно в 00:50 мск.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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