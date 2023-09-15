Минобороны прокомментировало новые сообщения в СМИ по пропавшему Ми-8

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В Минобороны РФ сообщили о том, что данные в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, являются ложью.
В ведомстве отметили, что в составе экипажа входили только российские военнослужащие.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились четыре человека, предварительно, все погибли. Выясняются подробности произошедшего.
Также сообщалось о крушении вертолета МИ-8 на Алтае. Число погибших составило шесть человек. Пострадавшая при крушении вертолёта женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Мужчина, который также находился на борту Ми-8 находился в стабильном состоянии.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились четыре человека, предварительно, все погибли. Выясняются подробности произошедшего.
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Екатерина Коршунова