Минобороны прокомментировало новую атаку БПЛА на Московский регион

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Минобороны России сообщили о пресечении попытки теракта киевского режима по объектам в Москве и Московской области.
Военное ведомство сообщило, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО на территории Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья.
Еще один дрон оказался «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», потерял управление и упал на территории «Москва-Сити», заявляют в Минобороны. Этот дрон врезался в правительственную высотку в «Москва-Сити».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити».
Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.
Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.
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Еще один дрон оказался «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», потерял управление и упал на территории «Москва-Сити», заявляют в Минобороны. Этот дрон врезался в правительственную высотку в «Москва-Сити».
Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.
Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.
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Артем Путинцев