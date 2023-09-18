Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над юго-западной частью Крыма

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон армии Украины вечером 17 сентября. Информацию сообщает Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — указано в сообщении ведомства.Там же днем было уничтожено еще два БПЛА на территории Крыма, один дрон над Белгородской областью и один беспилотник на территории Тульской области.
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Алина Юрчак