Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор организатору бесконтактного наркомаркета. 26-летний мужчина получил 15 лет колонии особого режима за то, что создал онлайн-площадку по продаже синтетических наркотиков за то время, пока отбывал тюремный срок по другому делу. Об этом сообщает портал «МВД медиа».