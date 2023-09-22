Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника

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Минобороны России сообщило о пресечении очередной атаки киевского режима помощью беспилотников самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила два БПЛА — один в районе Туапсинского района Краснодарского края, а второй вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова.
«Ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — пояснили в российском военном ведомстве.Ранее, администрация Туапсинского района Кубани сообщила, что в 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО. в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся как раз уничтоженный БПЛА. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет.
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