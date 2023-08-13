Минобороны рассказало о новом дроне ВСУ, сбитом в Белгородской области

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Российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило вечером 13 августа Минобороны России.
«Около 22.00 <...> cредствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет», — рассказали в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за эти сутки предотвращено уже четыре попытки террористической атаки беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). На территории всей области сегодня неоднократно срабатывала система ПВО.
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Артем Путинцев