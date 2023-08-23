Минобороны рассказало об атаках дронов ВСУ на Москву

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Министерство обороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале, что все в атаке на Москву участвовали три дрона самолетного типа.
В ведомстве подчеркнули, чтодва из них были сбиты ПВО, а третий — остановлен средствами РЭБ.
Там также добавили, что пострадавших нет.
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«23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — заявили в Министерстве обороны.
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Артем Кузьмин