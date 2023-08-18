Минобороны рассказало про очередной сбитый над Москвой БПЛА

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Министерство обороны РФ рассказало о том, что «киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье».
По информации военного ведомства, БПЛА после воздействия по нему системой противовоздушной обороны изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Ни жертв, ни возгораний при этом, к счастью, не оказалось.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.
Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.
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Артем Путинцев