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Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожено 9 снарядов РСЗО «Ураган»

30 сентября 2023, 05:07
Фото: iStock/0

Фото: iStock/0

Дежурные средства ПВО около 03:45 мск уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ураган» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, разрушений нет.


Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.

Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рсзо
#белгород
#украина
#минобороны рф
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В Нью-Йорке из-за ливня объявили чрезвычайное положение
30 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/horkins

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за наводнений и сильнейших ливней, пишет «Интерфакс». Всего за несколько часов в «Большом Яблоке» выпала месячная норма осадков. В результате город оказался частично затопленным, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах.
«Я объявляю режим ЧС в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и вдоль долины реки Гудзон из‑за чрезвычайно сильных ливней, которые мы наблюдаем в регионе», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Частично закрыто метро, жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости. Затоплены дороги и нижние этажи ряда зданий, в том числе школ, закрыт один из терминалов аэропорта Ла-Гуардия. 



По словам СМИ, в городе выпало уже более 15 см осадков. При этом ожидается, что ливни продолжатся до утра 30 сентября — это означает, что выпадет еще около 18 см осадков.

Напомним, что в начале сентября тысячи участников фестиваля Burning Man оказались «в пустынной ловушке» из-за мощных ливней, превративших дороги в грязь. Из-за проблем с непогодой в лагере была приостановлена уборка тысяч переносных туалетов, а по дорогам — запрещено движение любых автомобилей, кроме машин скорой помощи.


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#чс
#ливень
#сша
#наводнение
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Над Белгородом и областью сработала система ПВО
30 сентября 2023, 04:00

Фото: iStock/vladj55

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Воздушные цели сбили на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.

Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. В результате взрывной волной оказались посечены две машины.

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#белгород
#пво
#бпла
#взрывы
#украина
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ТСН: Взрывы звучат в Винницкой и Черкасской областях Украины
30 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/RamonCast

Серия взрывов произошла в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.
Власти традиционно объясняют звуки взрывов работой средств противовоздушной обороны. По состоянию на 00:50 мск режим воздушной тревоги действовал в шести областях.

Сейчас сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Черкасской же области сирены уже отключены. 

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Бернара Арно с бизнесменом из РФ
30 сентября 2023, 01:21

Фото: iStock/Zerbor

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций миллиардера, президента LVMH Бернара Арно и экс-участника российского списка Forbes Николая Саркисова (одного из основных владельцев компании «РЕСО-Гарантия»). Как сообщает издание Le Monde, расследование, инициированное французским подразделением по борьбе с отмыванием денег Tracfin, ведется с 2022 года.
Арно, главный исполнительный директор и контролирующий акционер империи роскоши LVMH, обвиняется в подозрительных денежных переводах с российским бизнесменом Николаем Саркисовым.

Согласно данным французской прокуратуры, Саркисов приобрел 14 объектов недвижимости в районе эксклюзивного лыжного курорта Куршевель на общую сумму около 16 млн евро с октября по декабрь 2018 года через сделки с компаниями-посредниками. При этом Арно предоставил кредит на сделку через одну из своих компаний. После этого он  купил все приобретенные российским бизнесменом активы — их стоимость составила 1,8 миллиона евро.

Таким образом, миллиардер заплатил за недвижимость дважды, а Саркисов получил прибыль без каких-либо оснований. Теперь прокуратура может либо начать официальное расследование, либо прекратить его после проведения предварительной проверки. 

Источник, близкий к Арно, сообщил Le Monde, что все сделки проводились в соответствии с законом.

С начала нынешнего года состояние Бернара Арно выросло почти на $25 млрд и теперь составляет 188,8 миллиарда. Благодаря этому француз занимает вторую строчку в рейтингах богатейших людей планеты после владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, ​являясь одновременно самым богатым человеком Европы.

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#прокуратура
#франция
#бизнесмен
#коррупция
#расследование
#россия
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В брянском поселке Погар из-за атаки ВСУ нарушено энергоснабжение
30 сентября 2023, 01:02

Фото: iStock/forrest9

В брянском поселке Погар из-за атаки украинских террористов нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Погар находится всего в тридцати километрах от границы с Украиной.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Telegram-канала SHOT, местные жители сообщили, что всего в Погаре прогремело четыре взрыва: два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвёртый угодил в электроподстанцию. Света в результате нет минимум в четырёх населённых пунктах. 

В слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник минувшей ночью совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов общей численностью 2 тысячи человек остались без электричества.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#отключение
#электричество
#брянская область
#дрон
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Гладков: Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобили в Белгородской области
30 сентября 2023, 00:49

Фото: iStock/valio84sl

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью дрона. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили.  
 
«Пострадавших нет. Взрывной волной посечены две машины», —  написал Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что жители сразу двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ. в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник минувшей ночью совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#белгород
#бпла
#всу
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В Москве спасли двоих детей, которые больше суток пробыли в запертой квартире
29 сентября 2023, 23:53

Фото: Прокуратура Москвы

Женщина оставила двоих маленьких детей в запертой московской квартире больше чем на сутки, при этом у малышей не было ни еды, ни воды. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказали в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, это произошло в одном из домов по улице Маршала Еременко. Дети в возрасте двух лет и одного года соответственно были в запертой комнате без еды и одежды, дверь с обратной стороны оказалась заставлена двумя пеноблоками.

Сейчас они находятся в больнице, а в ​отношении ​оставившей ​их в опасности матери Кузьминская межрайонная прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ.

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#дети
#москва
#прокуратура
#спасение
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В Дубне спасатели освободили застрявшую в батарее кошку
29 сентября 2023, 21:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса освободили кошку, лапа которой застряла в батарее, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Инцидент произошёл в городском округе Дубна.
В единую службу экстренных вызовов позвонила женщина, которая, вернувшись домой, обнаружила свою кошку Мусю в ловушке. Животное висело вниз головой на батарее, а его задняя лапа была зажата между пластинами.
 
Хозяйка вызвала спасателей, села рядом и положила питомца на колени, чтобы успокоить его и облегчить состояние. 
 
Прибыв на место вызова, спасатели с помощью слесарного инструмента расширили расстояние между секциями радиатора и освободили кошку. После этого они посоветовали хозяйке животного обратиться к ветеринару, чтобы определить, не травмирована ли у него лапа.
 
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#безопасность
#дубна
#животные
#кошка
#московская область
#подмосковье
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Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на дачном участке
29 сентября 2023, 18:23

Фото: iStock/udra

Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на собственном дачном участке, сообщает «КП-Екатеринбург».
По информации СМИ, тело 39-летней женщины было найдено в деревне Курманка Заречного городского округа.

При этом, как сообщили в URA.RU, Renault Arkana убитой позже нашли на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово.

В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки была насильственной. 

По подозрению в убийстве женщины разыскивают разнорабочего, который работал на ​её дачном участке.

В Следственном комитете возбудили ​уголовное дело, все обстоятельства смерти екатеринбурженки устанавливаются.

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