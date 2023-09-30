Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожено 9 снарядов РСЗО «Ураган»

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Дежурные средства ПВО около 03:45 мск уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ураган» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.
Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, разрушений нет.
Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев