Минобороны РФ: ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников рядом с Крымом

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Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов <...> вблизи побережья Республики Крым», — отметили в российском оборонном ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что российская система ПВО сбила в Крыму два вражеских беспилотника.
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