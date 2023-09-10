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Минобороны РФ: ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников рядом с Крымом

10 сентября 2023, 06:12
Фото: iStock/Oleg_Elkov

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов <...> вблизи побережья Республики Крым», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что российская система ПВО сбила в Крыму два вражеских беспилотника.


В свою очередь, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову.

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#пво
#украина
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#минобороны рф
#бпла
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Сотрудника британского парламента подозревают в шпионаже в интересах Китая
10 сентября 2023, 03:32

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

По информации газеты The Sunday Times, гражданин Великобритании на протяжении нескольких лет работал с депутатами по вопросам международной политики и отношений с Пекином.
Мужчина некоторые время жил в Китае. По версии правоохранительных органов, там его могли завербовать.

Согласно предварительной информации, у арестованного имелись связи с рядом высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании, у которых есть доступ к секретной документации.

Ранее стало известно о том, что китайский разведчик получил доступ к данным нескольких тысяч британских чиновников с помощью фейковых профилей в социальной сети LinkedIn.

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#великобритания
#парламент
#китай
#задержание
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Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве
10 сентября 2023, 01:50

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Не менее шести взрывов прогремело в Киеве, сообщают очевидцы. Власти Киевской области при этом сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. На данный момент оповещения о воздушной тревоге звучат в столице Украины, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#крымский воздушная киев
#украина
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Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек
10 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/Olena_Z

Число жертв пятничного землетрясения в Марокко достигло уже 2 012. Пострадали 2 059 человек, из которых 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило МВД африканского королевства.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь с 8 на 9 сентября, составила около 6,9 баллов по шкале Рихтера. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стало самым разрушительным землетрясением в королевстве за минувший аек, подчеркнули в Национальном геофизическом институте Марокко.

После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка, магнитуда которых составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла по шкале Рихтера соответственно.

По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Несмотря на это, президент России Владимир Путин уже отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.

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#землетрясение
#смерть
#африка
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SHOT: Мужчина упал со скульптуры «Принцесса Турандот» на Арбате и сломал её
10 сентября 2023, 00:41

Фото: iStock/reflection_art

В Москве мужчина упал с фонтана-памятника «Принцесса Турандот» возле Театра Вахтангова на Арбате, сломав при этом скульптуру. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.




Мужчина, имя которого не называется, забрался на статую, один из элементов которой в итоге не выдержал веса и отломился. Неизвестный упал на землю, после чего его госпитализировали. Полиция проводит проверку случившегося.

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#мужчина
#скульптура
#театр
#падение
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В Сумской и Черниговской областях Украины звучат взрывы
10 сентября 2023, 00:29

Фото: iStock/Harry_Wedzinga

Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили украинское издание «Зеркало недели» и портал ТСН.ua. Какие-либо подробности не приводятся.
Сейчас в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#воздушная тревога
#взрывы
#украина
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Жертвами землетрясения в Марокко стали уже 1305 человек
09 сентября 2023, 23:11

Фото: iStock/JCOLL

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тыс. человек, пострадали более 1,8 тыс. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.
«Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения», — сообщает издание.

Напомним, что магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь на 9 сентября, составила около 6,9 баллов по шкале Рихтера. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка неподалеку от эпицентра. Их магнитуда составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла.



Руководитель отдела Национального геофизического института Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов этой африканской страны теперь есть проблемы с электричеством и водоснабжением.

По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Президент России Владимир Путин отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.

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#землетрясение
#гибель
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В Москве пять маленьких детей с матерью отравились кексами с марихуаной
09 сентября 2023, 15:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

В столичном районе Теплый Стан мать и пять ее детей отравились кексами с марихуаной, который принес в дом племянник женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что вечером женщина с детьми от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Она вызвала скорую. Всех шестерых госпитализировали, а после анализов стало ясно, что у них сильное отравление марихуаной.

Тогда в дело вмешалась полиция. Оказалось, что 25-летний племянник пострадавшей, который проживает в её квартире принес домой наркосодержащие кексы и положил их в холодильник, которые были благополучно съедены детьми и их мамой.

Все пострадавшие после лечения были отправлены домой, а вот племянника задержала полиция. Выясняется, где он взял лакомство, начинённое марихуаной.

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#полиция
#отравление
#пострадавшие
#женщина
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Названо число погибших из-за землетрясения в Марокко
Жертвами землетрясения в Марокко стали 632 человека
09 сентября 2023, 10:23

Фото: Istock/SteveCollender

По сообщению МВД Марокко, сейчас известно о 632-ух погибших из-за землетрясения в стране.
Об этом сообщает местный портал Medias24. Пострадали 329 человек.

Магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь на 9 сентября, составила около 6,9 баллов. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО.

Власти страны утверждают, что основной ущерб нанесен за пределами города.
 
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#ущерб
#землетрясения
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На кладбище под Екатеринбургом выкопали тело бойца ЧВК «Вагнер»
09 сентября 2023, 08:41

Фото: Istock/Tatiana Ikoeva

Тело бойца ЧВК «Вагнер» Дениса было эксгумировано на алее славы в Свердловской области. На этом настояли родственники погибшего. Они захотели, чтобы его тело покоилось на малой родине.
23-летний Денис не служил в армии и завербовался в ЧВК из тюрьмы, в которую попал за хулиганство. Его направили на специальную военную операцию. Спустя неделю он погиб, сообщает E1.RU.

Родственники Дениса рассказывают, что им никто не сообщил о его гибели. Правда выяснилась только после поиска в интернете в списках погибших.

Тело Дениса покоилось на кладбище ЧВК в Березовском Свердловской области. Родственники добились эксгумации и переноса тела на малую родину в Пермский край.

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